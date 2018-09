Un nouvel habillage pour Europe 1

Quel ton avez-vous souhaité donner à Europe 1 pour cette nouvelle saison ?

Les maîtres mots qui nous ont guidés pour la nouvelle identité sonore d'Europe 1 sont "vitalité et "énergie". Dans un environnement médiatique très concurrentiel, l'identité sonore se doit d'accompagner et de surligner les changements de grille. Nous avons donc composé et produit tous ces nouveaux élément en cherchant constamment à sonner contemporain et créatif. Quitte à bousculer quelques codes bien installés dans le paysage. Nous avons voulu également retrouver les fondamentaux qui ont fait la musicalité d'Europe 1 : les jingles chantés.



Comment avez-vous choisi les jingles ?

Nous avons cherché une nouvelle mélodie à partir des notes historiques d'Europe 1, une mélodie ascendante qui accompagne la nouvelle dynamique. Ensuite, c'est une grande liberté qui nous a guidés, nous avons juste eu envie d'ancrer ces nouveaux jingles chantés (qui ont souvent une image un peu archaïque) dans une modernité avec des sons et des arrangements très inspirés des productions audiovisuelles.