Un livre pour les 40 ans de France Bleu Nord

Le 19 mai 1980, une nouvelle voix s’invitait dans les foyers du Nord-Pas-de-Calais : Fréquence Nord. Un pari un peu fou, relevé par de jeunes passionnés qui allaient changer le paysage radiophonique à jamais. Un joyeux bouillonnement d’inventivité, de fraicheur et de passion pour créer une radio pour rendre hommage à toute une région, une radio capable de sentir battre son cœur et de le faire vibrer jour après jour. Un an plus tard, le test de la première radio locale de Radio France était un succès.

Depuis, France Bleu Nord a pris le relais et le lien affectif qui s’est tissé entre la radio et ses auditeurs est toujours aussi fort.