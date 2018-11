Un "Virgin Radio Live" à Nantes

Eddy de Pretto sera sur la scène de ce Virgin Radio Live. Soutenu par Virgin Radio, le chanteur, nommé aux Victoires de la musique dans la catégorie "Révélation scène de l'année", fera partie du Virgin Radio Live à Nantes. Avec son registre Pop, Amir sera également présent à Nantes. Par ailleurs, ce concert recevra aussi le duo Ofenbach composé des deux amis d’enfance Dorian Lauduique et César de Rummel. Les auditeurs applaudiront enfin Angèle (son clip La Loi de Murphy a comptabilisé plus de 6 500 000 vues sur YouTube), Hyphen Hyphen et Boulevard des Airs, groupe qu'on ne présente plus.