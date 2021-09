Un Prix du Roman des étudiants porté par France Culture

Les étudiants-jurés, sélectionnés dans toute la France métropolitaine et en DROM-COM, grâce à l’engagement des universités participantes et des librairies indépendantes pourront lire les 5 romans écrits en langue française, issus de la rentrée de septembre et présélectionnés par les rédactions de France Culture et Télérama et rencontrer les 5 auteurs lors d’évènements organisés dans les universités participantes, les librairies partenaires, mais également en ligne. Ils pourront également partager et débattre entre eux sur les réseaux sociaux leurs avis pour affiner leur sens critique. Et, enfin, ils pourront élire et fêter leur lauréat mi-janvier sur la Barge du CROUS de Paris.