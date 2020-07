Un PodcastDay exclusivement "online" depuis Londres

Cette année, le PodcastDay sera exclusivement organisé en ligne en raison de la crise sanitaire et compte tenu des préoccupations de sécurité des participants et des orateurs et des restrictions actuelles en matière de voyages et d'événements. Tous les billets achetés pour l'événement physique de 2020 seront automatiquement transférés à l'édition 2021 et les détenteurs de billets pour 2020 bénéficieront un accès gratuit à l'événement en ligne. Nous nous réjouissons de vous voir en 2021 et apprécions votre compréhension à l'égard de notre politique de non-remboursement, qui est en place pour tous nos événements. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent participer, en ligne, à ce PodcastDay, un prix "Super Early Bird" est proposé à 25 euros (hors TVA danoise).