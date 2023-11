Londres : nouvelle édition du Radio TechCon

Cet événement annuel, qui se déroule chaque année au mois de novembre, veut aussi plonger profondément les visiteurs dans les défis techniques et les opportunités auxquels est confrontée l'industrie de la radio et de l'audio. Par ailleurs, Radio TechCon fait aussi le pari de célébrer des réalisations techniques et leur maintien aussi accessible que possible à tous.Cette nouvelle conférence d'une journée mettra en vedette un mélange d'intervenants de toutes les disciplines audio et techniques ainsi que des tables rondes de masterclasses pour mieux appréhender certains cas pratiques.La Radio TechCon 2023 a lieu le lundi 27 novembre à l'IET London, Savoy Place.