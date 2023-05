Les Radiodays s'installent en Amérique du Nord

L'événement a covié des conférenciers du monde entier, essentiellement anglophones, pour discuter et élaborer des stratégies sur tous les aspects de la diffusion en direct et numérique, durant deux jours. On y attend notamment Valerie Geller , James Cridland, Dennis Clarck, Larry Rosin ou encore Daniel Anstandig de Futuri qui développe RadioGPT . Les organisateurs affirment avoir obtenu le soutien du Conseil canadien de la radio et du radiodiffuseur public national du pays, CBC. Radiodays North America est le troisième événement international décliné par l'équipe des Radiodays, s'appuyant sur les Radiodays Europe (qui auront lieu à Prague en mars 2023) et sur les Radiodays Asie qui ont eu lieu le mois dernier à Kuala Lumpur...