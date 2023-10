Un Paris Radio Show "petit format" les 6 et 7 février 2024

Rappelons que si l'édition de janvier 2020 avait été un grand millésime, à la Grande Halle de Villette, l'éditions 2021 n'avait pas pu être organisée en raison des restrictions sanitaires. Celle de 2022 avait été déportée à la Seine Musicale au mois de juin en lien avec la Fête de la radio.

Cette fois-ci, deux possibilités s'offraient aux organisateurs : les 23 ou 24 janvier 2024 ou les 06 et 07 février 2024. Finalement, c'est la deuxième option qui a été retenue. La trentaine de participants à cette visioconférence ont aussi salué le choix de ce nouveau lieu dans un quartier vivant et bien desservi. L'idée est de préserver l'ADN de cet événement et ce qui a fait son succès : réunir la famille de la radio et de l'audio digital dans une ambiance à la fois bienveillante et conviviale.