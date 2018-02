Un Laurier pour Bernard Poirette de RTL

Ce "Laurier Information Radio 2017" récompense Bernard Poirette et son équipe pour la dynamique et la convivialité qu'ils ont su apporter à ce rendez-vous d'information du week-end. Leader, l'émission "RTL Matin Week-End" de Bernard Poirette a été écoutée en moyenne, en 2017, par 3 millions 254 000 auditeurs le samedi, et 2 738 000 auditeurs le dimanche. Une véritable performance et une progression de 105 000 auditeurs supplémentaires le samedi versus 2016 et 209 000 auditeurs en plus le dimanche. Entouré de toute son équipe, Bernard Poirette, avec sa bonhomie et son franc-parler, apporte son expérience de l'info et se donne le temps d'approfondir l'actualité dans une ambiance propice à la détente et à la découverte.