Un "France Bleu Live" à l’Opéra de Saint-Étienne

À l’occasion des 10 ans de France Bleu Saint-Étienne Loire, dernière-née du réseau France Bleu, ce concert exclusif de Terrenoire sera capté grâce aux moyens techniques audio et vidéo de Radio France et multi-diffusé en 2024 sur les 44 antennes locales (premier trimestre 2024). Pour ce concert, Raphaël et Théo Herrerias, accompagnés de la Maîtrise de la Loire, interpréteront les morceaux qui les ont fait connaître. C'est inédit parce que les chansons ont été réarrangées et réorchestrées. Il a fallu des mois de préparation et de répétition avec le groupe et les 45 enfants du Chœur de la Maîtrise.

"Quatre titres ont fait l'objet d'arrangements très spécifiques tout au long des derniers mois" comme l'explique Jean-Baptiste Bertrand, directeur et chef du Chœur de la Maîtrise de la Loire.