Un "Cinéma sonore" avec France Culture

Un "Cinéma sonore" pour grandes et petites" oreilles. Cet événement en son immersif se déroulera du 24 au 26 mars. Cinq créations seront à découvrir, en son spatialisé, à L’Entrepôt à Paris. La manifestation est organisée en collaboration avec France Musique pour une séance des "Zinstrus" et augmenté de deux concerts pour musique de film à vivre à 360 degrés.

Coup d'envoi le vendredi 24 mars à 19h30 avec "Construire un feu" d'après Jack London, une création d’Octave Broutard et Céline Ters avec Richard Bohringer. Il s'agit d'une production de L’Atelier de Création Radiophonique d’Aurélie Charon et Inès Dupeyron pour France Culture et de la Direction de la Musique et de la Création de Radio France.