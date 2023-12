Un 30e Prix franceinfo de la BD d'actualité et de reportage

Les samedi 6 et dimanche 7 janvier 2024, à 8h50, 11h50 et 13h20 dans les "Experts livres" et sur franceinfo.fr, Jean-Christophe Ogier fera découvrir tous les titres en compétition. Le Prix de la BD d’actualité et de reportage 2024 sera annoncé à la mi-janvier sur franceinfo et franceinfo.fr.