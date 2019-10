Totem cultive le bon goût de la proximité

Studios mobiles, équipes techniques, animateurs, journalistes... L'ensemble de l'équipe de Totem indique être mobilisée pour gagner en proximité durant cette nouvelle saison. Cette semaine, l'émission "Martin Bonheur" sera réalisée depuis 5 marchés organisés sur le territoire desservi par la radio. Ce lundi à Caussade, ce mardi à La Canourgue, ce mercredi à Cahors, ce jeudi 10 à Maurs et ce vendredi à Carmaux.

Bien sûr, David Martin qui présente l'émission échangera avec les producteurs locaux, évoquera les circuits courts et l'agriculture et un chef (étoilé ou non) viendra réalisé une recette sur le marché en direct sur le studio de Totem.