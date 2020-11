Tonic Radio lance l'opération "Click & Collect"

Pour les artisans, commerçants et restaurateurs, Tonic Radio propose un espace publicitaire gratuit sur son site internet afin de favoriser le "Click & Collect" et permettre aux différents acteurs de survivre. En ce contexte si particulier et pour anticiper au mieux les fêtes de fin d'année, Tonic Radio soutient le commerce de proximité et propose à ses auditeurs de retrouver une grande sélection de produits en "Click & Collect" et de profiter également des bons d'achat afin de booster leur pouvoir d'achat.