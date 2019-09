Tieline dévoile le Gateway codec pour audio IP multicanal

Le Gateway Tieline est parfait pour les applications de distribution STL, SSL et audio, ainsi que pour la gestion de plusieurs télécommandes entrantes au studio. Sa conception compacte et riche en fonctionnalités est interopérable avec tous les codecs IP Tieline et compatible sur SIP avec tous les codecs et dispositifs compatibles N/ACIP Tech 3326 et 3368 de l'UER. Configurable via une interface HTML5 Toolbox Web-GUI intégrée, le Gateway peut également s'interfacer avec le serveur Traversal TieLink pour des connexions plus simples et est entièrement contrôlable à l'aide du contrôleur de codecs Cloud de Tieline.