DAB+, FM, IP : la radio plaide pour une diffusion hybride en voiture

Réunis le 19 juin à Madrid, les principaux représentants de la radio publique et privée ont présenté un front uni. Lors de la conférence WorldDAB Automotive 2025, ils ont rappelé l’importance de maintenir la radio broadcast (FM et DAB+) comme un canal de diffusion essentiel dans les véhicules connectés. L’enjeu est à la fois technique, commercial et sociétal : assurer que la radio reste facile à repérer et à utiliser sur les nouveaux tableaux de bord numériques.

C’est dans ce contexte que les acteurs de la radio ont lancé l’initiative mondiale “Radio Ready for Connected Cars”, soutenue par la European Broadcasting Union (EBU), l’Association Européenne des Radios commerciales (AER), le WorldDAB et de nombreux groupes audiovisuels. Objectif : influencer les constructeurs automobiles afin de garantir un accès équitable et simple à la radio dans l’environnement embarqué.