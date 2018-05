Tendance Ouest dévoile la programmation de son prochain Tendance Live

Créée en 1982, la radio Tendance Ouest fête cette année son 36e anniversaire. Pour célébrer la fidélité de ses auditeurs, l'arrivée de l'été et la musique, les équipes de la radio organisent une nouvelle fois un grand concert gratuit ouvert à tous, le vendredi 15 juin prochain à Granville (Manche). Le visuel de cette édition (voir ci-dessous) est une création originale du graphiste normand Fred. Après avoir proposé en 2016 un travail graphique sur la crevette, il a créé cette année une affiche reprenant les codes de la bande-dessinée.

Pour mettre en musique ce nouveau Tendance Live, Tendance Ouest a invité Madame Monsieur, Joyce Jonathan, Diva Faune, Hoshi, Boulevards des Airs, Quentin Mosimann et Klingande.



Seront également présents l'auteur compositeur interprète Barcella et enfin Antsa et Mendrika. De plus, Tendance Ouest réserve à ses auditeurs une dernière surprise puisque la tête d'affiche du concert sera révélée dans quelques jours...