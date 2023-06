Téléchargez votre kit pour fêter la radio !

Pendant deux jours les radios et les auditeurs pourront fêter ce média, découvrir toutes les facettes de ce média, de sa diffusion à sa réception qu'elle soit analogique ou numérique, en direct ou en différé. Les auditeurs pourront aussi participer à des portes ouvertes, des expositions, des jeux, des concerts, des animations spéciales à l'antenne et mieux faire connaître toutes les manières d'écouter la radio. La Fête de la radio se décentralise et se régionalise partout en France et dans les DOM-TOM. Elle s'adresse également aux plus jeunes par le biais des CLEMI en région. Le nouveau bureau de l'association pour la Fête de la Radio réunit désormais les organisations professionnelles comme le SIRTI, la CNRA ou encore le SNRL permettant une plus grande diffusion et un plus grand impact dans toutes les régions de France et des DOM-TOM.