Swigg et Latina s’affichent sur les bus parisiens

Ce plan massif de 3.065 faces visible à Paris et dans 400 villes d’Île-de-France commencera le mercredi 27 mai et durera jusqu’au 10 juin.

Les campagnes réalisées en interne valorisent le positionnement de chacune de ces deux radios : "la radio Swigg consacrée au rap français, une radio urbaine, fédératrice et engagée, et Latina, la radio caliente, dépaysante et festive".

Le Groupe 1981 est le premier groupe de radios indépendant avec près de 1.8 million d’auditeurs quotidiens. Il développe dix radios : BlackBox, Forum, Latina, OUI FM, Radio Life, Radio Collector Swigg, Vibration, Voltage et Wit FM.