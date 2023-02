Suisse : Roch-Olivier Maistre rencontre le directeur de l'Ofcom

Dans le cadre d’une réunion de travail, les deux dirigeants ont eu l’occasion de faire connaissance et d’échanger, entre autres sujets, sur la mise en œuvre de la feuille de route 2023 - 2024 du Refram, sur les différentes initiatives internationales portant sur la régulation des plateformes de contenus en ligne, notamment sur la prochaine conférence mondiale de l'Unesco à Paris les 22 et 23 février 2023, ainsi que sur les principaux dossiers touchant actuellement les médias électroniques dans leurs pays respectifs.

Roch-Olivier Maistre et M. Bernard Maissen sont convenus à l’issue de leur entretien d’instaurer des rencontres régulières entre leurs instances de régulation et avec les autres régulateurs francophones européens. L'Ofcom a exercé la présidence du Refram entre 2017 et 2019.