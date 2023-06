Sud Radio dévoile son dispositif pour la Coupe du monde de rugby

Au programme, deux podcasts : l’interview- vérité inédite d’Antoine Dupont, diffusée ce jeudi 22 juin et "XV de France : la quête ultime" une collection de podcasts en 6 épisodes raconté par Daniel Herrero, la voix légendaire du rugby de Sud Radio et la participation de Philippe Spanghero. Ce dispositif unique est à découvrir à partir du 22 juin, expertise.

C’est une sélection très soudée qui fera vivre cette Coupe du monde : Daniel Herrero, François Trillo, Philippe Spanghero, Alexandre Priam, Rémi Dos Santos, Nicolas Delage, Julien Tomas, Quentin Cabanis, Christine Bouillot et l’ensemble des correspondants dans les régions. L’équipe est complétée par les nouveaux consultants : Yoann Huget (EDF), Erik Bonneval (EDF), Marjorie Mayans (EDF) et le spécialiste international, Andrew Mehrtens, l’ouvreur star des All Blacks.