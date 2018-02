Sud Radio au Salon de l'Agriculture

Cette délocalisation a débuté ce week-end avec "Le Grand Matin week-end", présenté par Laurence Péraud et Julien Mahet. L'émission sera à nouveau rélisée depuis le Salon de l 'Agriculture, le samedi 3 mars et le dimanche 4 mars, de 7h à 10h. Jusqu'à la fermeture de l'événement, l'équipe de Sud Radio se relaiera, tout le week-end, avec notamment "Vos Animaux" par Natacha Harry, "Ça Roule" par Laurence Péraud et Pierre Chasseray, "Le bistrot du marché", "C’est ça la France" par Nathalie Schraen-Guirma ou encore "In Vino" par Alain Marty.

Cette semaine, Sud Radio proposera aussi une diffusion en direct de plusieurs rendez-vous : "Brigitte Lahaie Sud Radio", ce lundi 26 février de 14h à 16h, "Le Grand Soir", présenté par Philippe David, du lundi 26 février au vendredi 02 mars de 18h à 20h, "Les Clefs d’une vie", présenté par Jacques Pessis, ce mardi et ce jeudi de 13h à 14h.