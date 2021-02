Succès du "Super Banco" sur Radio Scoop

Durant 2 semaines et plusieurs fois par jour, les auditeurs de Radio Scoop ont gagné de nombreux cadeaux : du cash, des bijoux (des marques Atelier Saint-Germain et Place Vendôme), des produits High-Tech (smartphones et tablettes Samsung, TV, PS5, XBOX Séries S, ordinateurs portables, …) ou des appareils ménagers (Moulinex Cookeo, cafetières Philips,…). La formule était simple, les auditeurs de Radio Scoop se retrouvaient dans une "salle des coffres" virtuelle et devaient ouvrir un coffre pour gagner 1 ou 2 cadeaux en cas de "Super Banco". Ce plébiscite s’explique également par le fait que 100% des rendez-vous jeux étaient gagnants.