Skyrock poursuit son ascension

Même tendance sur la matinale, "le Morning de Difool progresse de +167 000 auditeurs sur un an tandis que la matinale de NRJ baisse de 210 000 auditeurs, celle de Fun Radio baisse de 152 000 auditeurs et celle de Virgin Radio baisse de 147 000 auditeurs" précise la station. Au-delà du Morning, toutes les émissions de la journée progressent sur un an. Le créneau 9h-12h gagne 91 000 auditeurs, la tranche 12h-16h, 83 000 auditeurs et celui entre 16h et 20h, 145 000 auditeurs. De plus, grâce à "La Radio Libre de Difool", Skyrock est la première radio musicale de France entre 21h et minuit. Poursuite du succès sur les publics adultes, l’audience de Skyrock augmente de 23.9% à chaque instant sur les auditeurs de 25-49 ans sur un an. Pour la 3e vague consécutive Skyrock est devant Europe 1 avec +158 000 auditeurs en moyenne chaque jour.