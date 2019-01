Skyrock : 3 millions d'abonnés sur YouTube

La chaîne YouTube de Skyrock diffuse en direct l’émission "Planète Rap" de 20 h à 21h animée par Fred Musa, du lundi au vendredi. À ce direct s’ajoutent plus de 3 000 vidéos qui ont dépassé le milliard de vues. L’une d’entre elles, "Guérilla" de Soolking, a dépassé les 180 millions de vues. "Le groupe Skyrock associe depuis ses origines les compétences radio et numérique. Ce succès en est une des nombreuses manifestations" explique la station.3 539 000 auditeurs sont à l’écoute chaque jour de Skyrock qui est la deuxième radio musicale privée sur les supports numériques. Skyrock.com est le premier réseau social de blogs français avec plus de 23.6 millions de blogs dans le monde. Ajoutons qu'avec près de 11.7 millions d’applications téléchargées, les services mobiles du groupe Skyrock génèrent avec les services web plus de 289.3 millions de pages vues chaque mois.