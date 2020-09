Six artistes en résidence à Radio France

Après le pianiste Bertrand Chamayou, la violoniste Hilary Hahn, l’organiste Thomas Ospital, le Quatuor Diotima, le compositeur Pascal Dusapin, le comédien Lambert Wilson pour la saison 2018-2019, le chef d'orchestre Leonardo García Alarcón, le baryton Matthias Goerne, la soprano et chef d’orchestre Barbara Hannigan, l’organiste Karol Mossakowski et le Quatuor Diotima pour la saison 2019-2020, cette nouvelle saison des concerts accueillera le pianiste Benjamin Grosvenor, la soprano et chef d’orchestre Barbara Hannigan, la violoniste Patricia Kopatchinskaja, le violoncelliste Jean-Guihen Queyras, l’organiste Karol Mossakowski et le Quatuor Diotima. "Autant d'univers qui reflètent l'éclectisme des saisons des concerts de Radio France" précise l'entreprise publique.