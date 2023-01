Shure renouvelle son soutien à La Semaine du son

Le son est plus que jamais un enjeu primordial qui impacte notre relation à l’autre et au monde… Un enjeu pour lequel Shure, en tant que constructeur audio, a un rôle à jouer. Shure s’appuie sur plus de 95 ans de recherche, d’innovation et de savoir-faire au service des artistes, techniciens et ingénieurs du son, mais aussi des particuliers, des institutions publiques et des entreprises. A l’écoute des utilisateurs, les équipes d’ingénieurs et spécialistes RF de Shure mettent un point d’honneur à développer des produits qui, soumis à un protocole de contrôle qualité de haut niveau, intègrent le son dans toutes ses dimensions – environnementale, sociétale, industrielle, culturelle… C’est donc tout naturellement que le pionnier de l’audio réitère son engagement en faveur de l’importance de la qualité sonore dans l’environnement et la vie quotidienne de chacun.