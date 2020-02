Semaine spéciale Jean-Louis Aubert sur RFM

Pendant cet entretien, Jean-Louis Aubert reviendra, entre autre, sur cette RFM Session VIP, live pour lequel il était plus stressé qu’au Stade de France. Les auditeurs auront également la chance de l’écouter chanter "Parle-moi "au micro de RFM.

Alors que le chanteur est à la veille de son "OLO Tour" dans les Zénith de France, la radio du "Meilleur de la musique" lui consacrera un week-end spécial, ce samedi 29 février et ce dimanche 1er mars. À l’occasion de ce week-end spécial, les tubes du chanteur et ceux du groupe Téléphone seront diffusés à l’antenne. Vincent Richard livrera une interview inédite de l’artiste et enfin la RFM Session VIP sera à revivre dimanche à partir de 20h à l’antenne et sur la page Facebook RFM.