Sébastien Krebs récompensé par un Prix Varenne

Chaque année, la Fondation Varenne encourage et valorise la profession des journalistes, tous supports confondus par les Prix Varenne nationaux dans 7 catégories. Presse écrite, radio et télévision, photographes de presse, étudiants en écoles de journalisme. Ces prix sont décernés par des jurys constitués parmi les grands noms de la profession.

Diplômé de l’IPJ Paris, et lauréat de la Bourse Lauga-Delmas, Sébastien Krebs est entré à Europe 1 en 2008. Reporter puis Grand Reporter pendant 11 ans, il était ces dernières années en charge des reportages à l’international. Il a notamment couvert le tsunami de Fukushima au Japon, la révolution tunisienne de 2011, la guerre à Gaza en 2014, l’élection de Donald Trump, le Brexit, la crise au Venezuela ainsi que les manifestations en Algérie.