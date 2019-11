SNJ Radio France : "Presque 300 suppressions de postes. C'est insoutenable"

"Comment faire plus avec moins de personnel ? C’est le véritable enjeu de ce plan, alors que l’État et la direction de Radio France nous demandent de renforcer encore notre présence sur le numérique, avec plus de vidéo, plus de publications web, de podcasts natifs" souligne le SNJ Radio France. "Ce plan est donc insoutenable, parce que, déjà aujourd’hui, les journées de travail de l’ensemble des journalistes de Radio France sont très, très, très longues. C’est inévitable, il faudra faire des choix, et si la direction entend réduire la voilure sur la radio, pour nous, c’est non ! Contrairement à ce qu'affirme Sibyle Veil, ce n'est pas une simple réorganisation du service public de la radio. C’est un grave affaiblissement qui nous met à la merci de nos concurrents".



Et le SNJ Radio France de s'interroger sur cet "affaiblissement organisé avant un mariage forcé avec France Télévisions ?"