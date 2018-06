Royaume-Uni : dérégulation massive en vue

En région en revanche, on fait grise mine. On se souvient encore de 2010 où le gouvernement avait autorisé le regroupement des locales en plateformes régionales. En une nuit, les 35 stations locales de Heart étaient passées à 18 stations, avec fermeture de studios et de nombreux animateurs et journalistes sur le carreau. Et d’ailleurs, en plus de la réduction du temps d’antenne en local, l’Ofcom, dans sa consultation, propose aussi de regrouper les stations locales sur de nouveaux ensembles : le territoire, jusque là divisé en 31 régions, passerait à 12 grosses régions à l’intérieur desquelles les stations locales pourraient se regrouper entre elles.