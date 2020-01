Roch-Olivier Maistre lance l'idée d'une "grande fête annuelle de la radio"

"À quand une grande fête annuelle de la radio, un moment de rencontre entre tous les Français et toutes les radios ?" s'interroge le président du CSA après en avoir discuté avec Philippe Chapot, le fondateur du Salon de la Radio lors de l'inauguration. "Nous avions lancé une pareille idée avec mon père Maurice Chapot en 2010 lorsque Henri Maurel, le fondateur de Radio FG, était au Ministère de la Culture" a indiqué Philippe. "Une radio sur chaque place de Paris". Voilà une idée qui, partagée sur Twitter quelques heures plus tard, a vite fait réagir quelques professionnels de la radio, de Sibyle Veil à Régis Ravanas, de Constance Benqué à Alain Liberty. Une prise de température positive si l'on en juge par les réponses lancées par plusieurs professionnels. On pourrait donc s'acheminer vers une grande fête de la radio en 2021.



Reste à en déterminer la date et surtout le contenu : les 21, 22 et 23 janvier 2021 (dates du prochain Salon de la Radio) ? Le 13 février 2021 (date de la Journée mondiale de la radio) ? Le 24 décembre 2021 (date de la première émission à destination du public depuis la Tour Eiffel) ? Le président du CSA a apparemment sa petite idée : cet événement à destination du grand public permettrait aussi de : "fêter en 2021 les 40 ans de la FM et l'allumage des mux nationaux DAB+". Autant dire que l'équipe de La Lettre Pro de la Radio est d'ores et déjà prête à relever le défi et apporter sa pierre à l'édifice pour célébrer la radio et... ses auditeurs !