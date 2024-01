Roch-Olivier Maistre ouvrira officiellement le Paris Radio Show

Le président de l’Arcom devrait notamment évoquer le déploiement du DAB+ en France et en outre-mer. Ce déploiement a véritablement marqué l'année 2023 et connaitra une nouvelle montée en puissance durant ce printemps 2024.Roch-Olivier Maistre pourrait également s'exprimer sur les appels en FM mais aussi et surtout sur le Livre blanc qui dressera un état des lieux le plus large possible du secteur de la radio en France, notamment en comparaison avec d’autres pays européens. Son contenu devrait être dévoilé au printemps prochain.Pour assister à cette allocution au Paris Radio Show , vous pouvez télécharger dès aujourd'hui votre badge d'accès ICI