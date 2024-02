Paris Radio Show : Roch-Olivier Maistre s'exprime sur ses derniers chantiers à l'Arcom

Les appels à candidatures en FM, le déploiement (soutenu) du DAB+ en France et en outre-mer, l'élaboration d'un Livre blanc de la radio (censé dresser un état des lieux de la radio et probablement indiquer des directions à suivre dans la prochaine décennie), l'observatoire du podcast (en collaboration avec le ministère de la Culture), les actions liées à l'EMI (éducations aux médias)... Rarement l'actualité juridique du régulateur, autour de la radio et de l'audio digital, aura été aussi dense et forcément prometteuse.

Ce matin, Roch-Olivier Maistre a abordé ces différents sujet devant un public forcément attentif. Il faut dire que le secteur connaît de profonds bouleversements. Les audiences de la radio évoluent et, avec elles, les outils et les supports à la même vitesse que les usages et les comportements d'écoute.