Rire & Chansons partenaire du spectacle de Franck Dubosc

L’humoriste sera sur la scène de la Bourse du Travail à Lyon ; trois ans après son dernier one-man-show, Franck Dubosc remonte sur les planches avec son nouveau spectacle, "Fifty/Fifty". Avec plus de trente ans de carrière dans le cinéma et le spectacle, le célèbre humoriste aborde l’entre-deux que représente la cinquantaine.

