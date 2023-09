Replay : Europe 1 enregistre la meilleure progression du top 5 sur un an

Premier podcast original à rejoindre le Top 30 Médiamétrie, "Au Cœur de l’Histoire" réalise un été record (1.2 million en hausse de 9% en un an). Incarné par Virginie Girod, le podcast intègre cette saison la grille radio d’Europe 1, diffusée de 15h à 16h le samedi et le dimanche. En semaine sur la même tranche, c’est Stéphane Bern avec "Historiquement Vôtre" qui raconte aux auditeurs des histoires fascinantes qui ont marqué l'humanité. Enfin, la libre antenne réalise un été record (1 million en hausse de 28% en un an) et intègre ainsi au mois d’août le Top 30 Médiamétrie des podcasts les plus écoutés.