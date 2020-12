Réorganisation à Radio France

Sibyle Veil, Présidente-Directrice générale

Dana Hastier, Directrice des antennes et de la stratégie éditoriale

Michel Orier, Directeur de la musique et de la création

Marie Message, Directrice générale adjointe en charge des moyens et des organisations

Xavier Domino, Secrétaire Général

Catherine Chavanier, Directrice des ressources humaines

Laurent Frisch, Directeur du numérique et de la production

Vincent Giret, Directeur de l’information et des sports

Cécilia Ragueneau, Directrice des marques et du développement

Catherine Doumid, Directrice de la communication et des relations publiques

Jean Michel Kandin, Directeur de la distribution et de projets stratégiques

Jean-Emmanuel Casalta, Directeur de France Bleu

Matthieu Amiot, Directeur des finances