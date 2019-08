Rentrée Radio France : ce qu'il faut retenir des annonces

Sur la feuille de route de cette saison, Radio France compte accélérer sur le numérique alors qu'un milliard d'écoutes ont été enregistrées sur le premier semestre 2019. Sibyle Veil a dévoilé les ambitions autour de l'application Radio France, fer de lance de cette stratégie de développement et de contrôle de la diffusion des contenus, après la polémique Majelan avant l'été. A l'automne, l'appli maison va évoluer : plus de personnalisation, un compte personnel et un nouveau moteur de recherche plus efficace. Des contenus audio hors Radio France pourraient même faire leur apparition. Sur la radio numérique, Sibyle Veil a révélé que la moitié du territoire serait couvert par les chaînes de Radio France en DAB+ d'ici 2022.



Voici les quelques annonces à retenir :

- Radio France Audio Festival, un festival dédié à l'audio au printemps 2020

- Nouvelle signature pour franceinfo : "Et tout est plus clair" remplace "Deux points, ouvrez l'info"

- France Bleu va lancer de nouvelles matinales filmées avec France 3 : après Nice, Toulouse, Guéret et Lille (le 2 septembre), France Bleu Provence et France Bleu Breiz Izel seront les suivantes. Le partenariat avec Les Restos du Coeur est reconduit.

- France Inter va lancer de nouveaux podcasts natifs : "Poursuite", un podcast d'actu hebdomadaire avec Bruno Duvic sera l'un des premiers

- FIP va devenir une radio nationale avec le DAB+.

- France Culture, radio qui a le plus progressé la saison prochaine, prépare de nouveaux podcasts natifs, notamment autour de la fiction.

- France Musique fête ses 65 ans et accueille un nouveau présentateur pour sa matinale : Jean-Baptiste Urbain.

- Mouv' bouleverse sa grille des programmes et lance une nouvelle matinale avec une équipe renouvelée, à partir du lundi 2 septembre. Et va lancer une émission interactive avec Twitch le soir à 20h.