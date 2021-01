RadioWeek : ça commence ce lundi matin !

Voilà une opportunité pour découvrir les professionnels qui se démarquent depuis la crise sanitaire, s’inspirer des meilleures initiatives de la saison et se préparer face aux défis et aux enjeux de l’année 2021. Ces 12 prix seront attribués durant cette #RadioWeek. La Lettre Pro de la Radio remettra chaque matin les trophées Oui♥Audio Awards. Par ailleurs, l'équipe de RedTech Tribe , le site d’actualité internationale de la radio, remettra chaque après-midi, les RedTech Awards.Douze catégories sont en lice Meilleure Initiative Anti-Covid, Meilleur Producteur Audio, Meilleur Commercial Radio, Meilleur Stratège digital, Meilleur Technicien Radio, Meilleur Spot Covid-19, Meilleur Voice Tracker, Jeune Talent Podcast Meilleur Ambassadeur Radio, Meilleur Programmateur musical, Meilleur Studio Podcasts et Meilleur Ambassadeur Podcast...Chaque jour, nous vous proposerons un coup de projecteur sur une grande thématique issue de la radio et de l'audio digital : stratégie et digital (ce lundi), production et tech (ce mardi), publicité et monétisation (ce mercredi), voix et musique (ce jeudi) et Génération Podcast (ce vendredi).Une #RadioWeek à suivre en direct et en replay sur notre Hub ConnectOnAir , sur LaLettre.pro , sur l'ensemble de nos sites et de nos réseaux sociaux ( Facebook Instagram ...)