RadioWeek : France Médias Monde a signé son Contrat Climat

LLPR - Quels sont, pour les 3 médias de France Médias Monde, les objectifs de ce contrat climat (qui s’inscrit dans le cadre de la loi Climat et Résilience) ? Autrement dit, quels sont les engagements que vous avez pris ?

Dans le cadre de sa démarche RSE, France Médias Monde a souscrit durant l’été 2022 à un contrat climat, à l’image d’autres éditeurs français. S’inscrivant dans le cadre de la loi Climat et Résilience, ce contrat climat vise à encadrer les communications commerciales des produits ayant un impact excessif sur l’environnement, tout en permettant une meilleure information des citoyennes et citoyens sur l’urgence écologique. L’adhésion de France Médias Monde à ces contrats climat fait écho à l’engagement éditorial de nos antennes. Dans ce cadre, nous souhaitons notamment informer quotidiennement nos publics mondiaux des enjeux environnementaux.



LLPR - Comment les collaboratrices et les collaborateurs sont-ils sensibilisés à la politique RSE du groupe France Médias Monde ?

La politique RSE de France Médias Monde est construite de manière participative, notamment grâce au Comité de pilotage RSE au sein duquel chaque direction du groupe est représentée par une référente ou un référent RSE qui porte les enjeux et les attentes de sa direction. Ce Comité se réunit chaque trimestre afin de participer à l'élaboration et au déploiement des plans d'action RSE au sein de l'entreprise. Le réseau des référents RSE contribue en outre à faire connaitre ces enjeux au sein de l’entreprise dans une logique de proximité.

Par ailleurs, les équipes en charge de la RSE organisent régulièrement des actions de communication et de sensibilisation internes aux enjeux RSE, avec par exemple, trois semaines de mobilisation à l’occasion des Semaines Européennes du Développement Durable (ateliers de calcul de l’empreinte carbone individuelle, visioconférence sur les enjeux RSE, troc et dons de livres et de portables usagés, etc.) ou encore la réalisation de Fresques du Climat organisées à l’initiative des différentes directions. En ce début d’année 2023, nous lançons aussi un cycle de conférences internes sur les enjeux environnementaux avec chaque mois une conférence thématique.



LLPR - Est-ce que cette politique RSE change la façon de fabriquer la radio et la télévision ?

En tant que service public, la responsabilité de France Médias Monde est double . En interne, l’entreprise se doit d’être responsable et d’appliquer les principes du développement durable. Sur leurs antennes, ses médias se doivent de promouvoir ces principes pour agir sur la société (« rôle de caisses de résonance »). Cette responsabilité s’applique particulièrement face à l’urgence écologique puisque les médias ont un rôle majeur à jouer pour informer les publics sur le dérèglement climatique et les autres bouleversements en cours.

En outre, nous avons conscience du rôle spécifique de nos médias d’actualité du fait de leur diffusion mondiale, de leur plurilinguisme et de leur proximité avec des publics dans des zones déjà impactées par le changement climatique pour informer de la crise écologique en cours et des solutions. Parfois dans des pays où l’accès à ce type d’information est faible, voire inexistant. Nous voulons donc parler encore plus et mieux d’écologie, comme le témoigne l’adhésion de nos trois médias, RFI, France 24 et MCD à la "Charte pour un journalisme à la hauteur de l’urgence écologique". Dans ce cadre, un plan de formation des journalistes sur les enjeux environnementaux est déjà à l’œuvre. Nous souhaitons également être cohérents en interne avec les valeurs défendues sur nos antennes. Nous avons engagé une démarche bilan carbone qui a comme objectif de nous permettre de réduire notre empreinte environnementale, dans le respect de nos missions essentielles d’information.



LLPR - France Médias Monde mise sur la diffusion de solutions éco-responsables... Comment rendre sensibles les auditeurs à cette démarche et faciliter l’appropriation de cette dernière ?

Nous veillons nous seulement à informer nos publics de l’urgence écologique et des crises en cours mais aussi à proposer des solutions à nos publics mondiaux pour agir. Ainsi, les formations sur les enjeux environnementaux que suivent actuellement les journalistes de FMM disposent d’un volet sur le journalisme de solutions et une attention particulière est portée par les journalistes à cet angle éditorial. Au-delà de l’engagement éditorial, le groupe souhaite aussi se mobiliser à travers la publicité, notamment avec le lancement prochain d’un appel à candidatures pour diffuser des campagnes solidaires sur les antennes de nos médias. Il s’agit pour cette première année d’offrir des espaces publicitaires à des associations qui œuvrent pour lutter contre le changement climatique et/ou protéger la biodiversité.



LLPR - Quels seront les prochains chantiers RSE de cette saison ?

Notre poursuivons notre travail pour construire une stratégie RSE ambitieuse et qui embarque l’ensemble des collaborateurs et collaboratrices de l’entreprise. Nous avons initié un grand nombre de démarches et de plans d’actions, que nous allons désormais suivre à travers des indicateurs de suivi et des objectifs d’amélioration. A titre d’exemple, après avoir réalisé un premier bilan carbone complet pour 2019, nous sommes en train de finaliser le calcul de notre bilan carbone sur l’année 2021, qui va nous permettre de mieux maitriser nos émissions de gaz à effet de serre et identifier un certain nombre de leviers de diminution de l’empreinte carbone du groupe. En parallèle, l’engagement des antennes se poursuit pour proposer un traitement éditorial de ces enjeux à la hauteur de l’urgence écologique. Enfin, nous souhaitons continuer à mener des actions de sensibilisation et de formations internes, répondant en outre à une forte demande de nos collaborateurs engagés.