RFI : Vladimir Cagnolari nommé adjoint au directeur en charge de la musique

Cette direction de la musique, créée par redéploiement, vise à structurer la politique musicale de RFI toutes langues, en capitalisant sur les nombreux savoir-faire internes, les émissions musicales et le site RFI Musique, à valoriser le travail de programmation musicale sur les antennes, et à développer les partenariats et événements musicaux de la radio du monde, notamment le Prix Découvertes RFI. L’adjoint au directeur de RFI en charge de la musique pourra également conseiller France 24 et MCD autant que de besoins.

Réalisateur de plusieurs documentaires audiovisuels musicaux, Vladimir Cagnolari est aussi l’auteur de plusieurs spectacles musicaux ("Mali Sadio", "2079 l’Afrique déchaînée", "Indépendances cha-cha", "Soundiata une épopée musicale").