RadioTour à Nantes : le programme complet de ce jeudi

Hervé Godechot membre de l’Arcom et président du groupe de travail "Radios et audio numérique" sera présent à Nantes pour cette deuxième étape du RadioTour 2023. Lors d’un échange, entre 09h et 09h30, il évoquera les grands chantiers de l’autorité de régulation pour la prochaine saison : l’avancée du déploiement du DAB+ en métropole et les expérimentations engagées dans les territoires ultramarins, les futurs appels à candidatures en FM, en particulier ceux concernant le Grand Ouest, la prochaine édition de la Fête de la radio ainsi que tous les sujets en lien avec le secteur de la radio et de l’audio digital.Comme pour chaque étape du RadioTour, Guy Detrousselle, directeur commercial et développement de Médiamétrie dévoilera une étude exclusive concernant l’audience de la radio en Pays de la Loire. Audience cumulée par département, DEA, pic d’audience à Nantes et dans les départements. Une étude qui permettra de poser de bonnes bases pour ce RadioTour à Nantes.Nous avons réuni un plateau de choix pour la première conférence de la journée à Nantes : Alouette (la première radio régionale de France), le réseau régional Hit West, France Bleu Loire Océan et Radio Caroline. Leurs dirigeants nous diront comment évolue le marché sur ce territoire, quelles sont les perspectives de croissance, les points forts du Grand Ouest et expliqueront comment ils vont au contact des auditeurs pour maintenir leurs audiences.Il faut saluer l’aventure extraordinaire de cette radio généraliste régionale bretonne, diffusée en ondes moyennes sur 1593 kHz AM. Stéphane Hamon, son directeur d’antenne, nous dira pourquoi la radio a fait le choix de ce mode de diffusion, abordera sa très large couverture en Bretagne et reviendra sur quelques spécificités de son antenne comme la diffusion de la météo marine.Pour souffler un peu, le public présent pourra rencontrer la quinzaine de partenaires présents au RadioTour de Nantes. Une occasion de découvrir les produits et les services, de faire le point sur les évolutions technologiques et numériques, d’échanger autour des problématiques concrètes de motorisation de vos programmes.Sur ce territoire, les Associatives sont particulièrement nombreuses et développent des formats extrêmement intéressants. La Fédération des radios associatives en Pays de la Loire (FRAP) regroupe 24 radios qui représentent 100 salariés et 1 000 bénévoles. Euradio, une station au format très européen, AlterNantes FM, ou Radio Fidélité partageront leur quotidien et leurs besoins pour continuer à séduire un public toujours plus nombreux.Radio Naoned est née en 2019 et émet en DAB+. Elle se revendique comme étant "le seul media en breton de Loire-Atlantique". Radio Naoned est la petite sœur de Radio Kerne (entièrement en langue bretonne). Elle propose des émissions produites dans ses studios de Saint-Herblain, émission "100% e brezhoneg evel just". Une typicité que nous analyseront, un peu en breton mais beaucoup en français !Alors que l’empreinte carbone est devenue un enjeu de responsabilité pour les médias mais aussi un enjeu économique et réglementaire, les radios indépendantes su SIRTI ont souhaité réaliser des indicateurs qui vont permettre de monitorer leurs activités. Quatre formats ont été mesurés : un spot radio de 30 secondes , une émission (la matinale), un podcast en replay et une captation vidéo d’une émission. Le bilan ? Un score carbone relativement faible pour les radios locales.Rappelons que l’EMI est l’acronyme de "Éducation aux Médias et à l’Information". Nous verrons quelles sont les marges de manoeuvre pour les radios associatives et notamment celles fédérées au sein du SNRL (Syndicat National des Radios Libres). Une occasion de mettre en exergue quelques exemples concrets de réalisation en lien avec le jeune public.Quatre-vingt dix minutes chrono ! Sous la forme d’un speed-meeting, les radios du Grand Ouest pourront se rencontrer et échanger autour de verre et se restaurer. Elles pourront aussi rencontrer et discuter avec la quinzaine de partenaires présents lors de cette étape du RadioTour à Nantes. Comme l’ensemble des animations de la journée, ce cocktail déjeunatoire est gratuit.Alors que la commercialisation des espaces traditionnels sur la FM stagne ou progresse timidement, que les écrans sont trop remplis, l’audio digital offre des perspectives spectaculaires de développement de chiffre d’affaires hors FM pour les radios et régies locales.Cette étape du RadioTour à Nantes veut aussi être inspirante : mettre en avant des exemples concrets et appliqués dans plusieurs stations ainsi que des opérations qui portent leurs fruits. Deux régies partageront leurs expériences dans ce domaines et dévoileront des innovations qui permettent de maintenir, ou mieux de développer, des revenus en lien avec les annonceurs locaux.Née au début des années 90, la fédération de radios associatives de découvertes musicales regroupe 24 radios en France et 5 radios en Belgique et au Québec. Regroupées autour de nombreux intérêts communs, les radios de la Ferarock n'en restent pas moins indépendantes, différentes et singulières. Cette diversité, qui fait sa richesse, permet de promouvoir au niveau national les artistes émergents.Cette table ronde permettra notamment de voir comment, après une longue crise sanitaire, faite de confinements et de distanciations sociales, la radio régionale peut efficacement rebondir et soigner son image en dehors des studios. Concerts, émissions délocalisées, opérations extérieures… les possibilité sont nombreuses pour continuer à gagner en visibilité et à maintenir un lien direct avec les auditeurs. Victoire de Villiers (Alouette), Eva Jarnot (SUN) et Arnaud Agoyer (Hit West) expliqueront leur stratégie…Le podcast est-il le nouvel Eldorado de la radio ? Autrement dit, une opportunité notre média d’aller chercher une nouvelle audience, pas ou peu habituée des programmes radiophoniques classiques ? Au travers de quelques exemples concrets, nous verrons tout l’intérêt de proposer du Replay ou du Natif à ses auditeurs… Plus encore, on devine déjà que les angles proposés via ce nouveau support peuvent être aussi très différents de ceux proposés à la radio…Trente minutes chrono pour inventer ou réinventer la radio de demain ! Le public présent pourra partager sa vision de la radio et de l’audio digital : ce qui va et ce qui ne va pas. Ce qui pourrait aller mieux. Ou pas. Les quotas musicaux, l’utilisation de la 5G, la place de l’audio digital, le streaming, l’arrêt de la FM, l’automation des programmes, la domination future de l’IP ou de l’IA, les nouveaux outils, la baisse de l’audience, le Cloud… Gageons que ces 30 min ne suffiront pas à refaire le monde de la radio !À chaque étape du RadioTour, l’équipe de La Lettre Pro de la Radio, en partenariat avec la marque Roberts Radio, vous propose de gagner de superbes récepteurs DAB+ et des enceintes connectées estampillés Roberts Radio. La célèbre marque britannique commercialise des produits de haute qualité, à la pointe de la technologie, aussi beaux que performants. Vous pouvez les gagner et les offrir ensuite à vos auditeurs en déposant votre bulletin dans une urne spécifique. Tirage au sort à 16h30 !Autour d’un verre, nous refermerons cette étape du RadioTour à Nantes. N’oubliez pas de repartir avec votre sac rempli de quelques Goodies et notamment avec vos exemplaires gratuits de La Lettre Pro de la Radio. Vous retrouverez également un bilan complet de cette riche journée sur le site lalettre.pro et sur nos réseaux sociaux. Le RadioTour 2023 se poursuivra à Lille (le 1er juin), Toulouse (le 5 octobre) et à Marseille (le 16 novembre). Dans chacune de ces villes, ces différentes étapes du RadioTour permettent de rassembler durant une journée les acteurs régionaux de la radio et de l'audio digital et de proposer, gratuitement, des conférences et des tables rondes.