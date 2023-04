RadioTour : rendez-vous les 3 et 4 mai à Nantes

C'est reparti pour un tour ! Après Lyon (les 4 et 5 avril) et avant Lille (les 31 mai et 1er juin), la prochaine étape du RadioTour 2023 passera par Nantes, les 3 et 4 mai. La journée du mercredi (ouvertes aux radios sur inscriptions) sera consacrée aux formations avec nos partenaires puis se terminera par un PodcasTour (ouverts aux podcasteurs de la région). Le lendemain, une quarantaine d'intervenants se succèderont lors de conférences spécifiques aux enjeux locaux. Tous issus du secteur de la radio et de l'audio digital. Citons par exemple Victoire de Villiers (Alouette), Hervé Godechot (Arcom), Manon Delmas (FRAP), Elina Deschère (Ferarock), Guy Detrousselle (Médiamétrie), Stéphane Hamon (Bretagne 5),...