RadioTour à Lille : le programme minute par minute

Pour celles et ceux qui n’auraient pas téléchargé leur badge d’accès gratuit, l’équipe de La Lettre Pro de la Radio vous permettra de l’imprimer à l’entrée de cette 3e étape du RadioTour. Vous disposerez ensuite de 30 minutes pour découvrir les lieux et rencontrer les partenaires de cette nouvelle journée.Avec le développement du haut débit et l’engouement pour le téléphone portable, la radio ne dispose plus du seul canal hertzien pour diffuser ses programmes. Streaming, replay, podcast, déclinaison de l’info sur différents supports ou encore réseaux sociaux, la radio peut ainsi capter un nouveau public. Le travail est tellement gigantesque qu’il mérite une stratégie. Nous verrons avec Ophélie Wallaert, directrice du numérique de France Bleu, comment le réseau local de Radio France s’engage sur le numérique pour confirmer son ADN : la proximité. Avec Ophélie Wallaert directrice du numériqueComme pour chaque étape du RadioTour, Guy Detrousselle, directeur commercial et développement de Médiamétrie dévoilera une étude exclusive concernant l’audience de la radio dans le Nord. Audience cumulée par département, DEA, pic d’audience à Nantes et dans les départements. Une étude qui permettra de poser de bonnes bases pour ce RadioTour à Lille.C’est un plateau de choix que nous avons préparé pour mettre en avant les atouts de la radio locale dans les Hauts-de-France. Plus encore, nous tenterons de savoir si les professionnels du Nord ont un savoir-faire particulier pour se démarquer sur un territoire fortement concurentiel. Une occasion de faire un premier bilan de la saison qui s’achève et, surtout, de partager quelques stratégies pour la prochaine saison 2023-2024Pour souffler un peu, le public présent pourra rencontrer la quinzaine de partenaires présents au RadioTour de Nantes. Une occasion de découvrir les produits et les services, de faire le point sur les évolutions technologiques et numériques, d’échanger autour des problématiques concrètes de motorisation de vos programmes.Comment les radios associatives parviennent-elles à maintenir le lien social qui les caractérisent depuis le début des années 80. C’est autour de cette interrogation que nous recevrons quelques représentants du monde associatif avec des, parfois, des visions bien différentes. Avec la participation de la Fédération des Radios Associatives du Nord de la France (qui regroupe 20 radios associatives de la région des Hauts-de-France), RCF Hauts-de-France et Radio UCLille, la radio digitale pédagogique de l'Université Catholique de Lille.Rappelons que l’EMI est l’acronyme de "Éducation aux Médias et à l’Information". Dans cette table ronde, nous accueillerons exceptionnellement Violette Spillebout, députée du Nord et rapporteuse de la mission flash EMI. Une opportunité pour dresser un état des lieux des nombreuses initiatives et dispositifs et pour évoquer les préconisations pour améliorer l’Éducation aux Médias et à l’Information. À ses côtés, Antoine Barège, rédacteur en chef de France Bleu Nord et Olivier Aballain, directeur des formations au journalisme à l'ESJ Lille. Nous verrons aussi quelles sont les marges de manœuvre pour les radios associatives et notamment celles fédérées au sein de la FRANF (Fédération des Radios Associatives du Nord de la France) comme Radio Francas Hirson et Micros-Rebelles.Cent-vingt minutes chrono ! Sous la forme d’un speed-meeting, les radios du Grand Ouest pourront se rencontrer et échanger autour de verre et se restaurer. Elles pourront aussi rencontrer et discuter avec la quinzaine de partenaires présents lors de cette étape du RadioTour à Lille. Comme l’ensemble des animations de la journée, ce cocktail déjeunatoire est gratuit.Pour son "Dictionnaire amoureux de la radio", qui s'inscrit dans la célèbre collection des "dictionnaires amoureux" chez Plon, et qui vient de paraître, Frank Lanoux, ancien dirigeant passé notamment chez RMC, partagera sa vision de la radio de demain.À ses côtés, le RadioTour accueillera Élisa Savaette étudiante à l’École Supérieure de Journalisme de Lille. Une jeune auditrice qui elle aussi devrait nous dire ce que la jeune génération attend de la radio !Cette étape du RadioTour à Lille veut aussi être inspirante : mettre en avant des exemples concrets et appliqués dans plusieurs stations ainsi que des opérations qui portent leurs fruits. Deux régies partageront leurs expériences dans ce domaine et dévoileront des innovations qui permettent de maintenir, ou mieux de développer, des revenus en lien avec les annonceurs locaux. Avec la participation de Malik Duroy (directeur de Force 1 Publicité), d’Olivier Ramond (directeur d’Aremédia) et de Michel Colin (Mediatic Conseils).Il faut s’attendre ici à des avis et des réponses très affutés pour cette interrogation centrale. De tout la longue histoire de la radio, jamais notre média ne s’est aussi vite transformé. La radio n’a jamais autant évolué techniquement et technologiquement durant la dernière décennie. Chacun a pris conscience de prendre le train du numérique en marche. Mais la concurrence est rude. Frédéric Gérand (RTBF), Laurent Hongne (SECOM), Ophélie Wallaert (France Bleu) nous diront comment leurs médias respectifs se réinventent pour répondre aux attentes de leurs auditeurs.À l'occasion de la sortie de "Danser", son nouveau titre Manon Vuoko sort de l'univers de ses réseaux sociaux pour découvrir (et faire découvrir) le monde de la radio, vu de l'intérieur, comme si nous y étions... Une mini-série humoristique au format vertical (3 épisodes par radio) très réussie et drôle mais qui aussi en lumière la difficulté pour les jeunes artistes d’être programmés à la radio. Manon Vuoko partagera, probablement avec beaucoup d’humour, ce sentiment et nous dira et qu’il ne suffit pas d’avoir une bonne chanson pour pouvoir l’entendre sur les ondes…Les radios associatives demeurent encore des portes d’entrée pour les artistes en devenir. Elles ont probablement su préserver ce qui a fait leurs spécificités originelles car ici, la course à l’audience est moins effrénée que sur les radios privées. Néanmoins, un jeune artiste a-t-il davantage de chances d’être programmé sur une Associative ? L’intérêt est-il réel et permet-il d’émerger plus rapidement sur le marché de la musique ?Trente minutes chrono pour inventer ou réinventer la radio de demain ! Le public présent pourra partager sa vision de la radio et de l’audio digital : ce qui va et ce qui ne va pas. Ce qui pourrait aller mieux. Ou pas. Les quotas musicaux, l’utilisation de la 5G, la place de l’audio digital, le streaming, l’arrêt de la FM, l’automation des programmes, la domination future de l’IP ou de l’IA, les nouveaux outils, la baisse de l’audience, le Cloud… Gageons que ces 30 min ne suffiront pas à refaire le monde de la radio !À chaque étape du RadioTour, l’équipe de La Lettre Pro de la Radio, en partenariat avec la marque Roberts Radio, vous propose de gagner de superbes récepteurs DAB+ et des enceintes connectées estampillés Roberts Radio. La célèbre marque britannique commercialise des produits de haute qualité, à la pointe de la technologie, aussi beaux que performants. Vous pouvez les gagner et les offrir ensuite à vos auditeurs en déposant votre bulletin de participation dans une urne spécifique. Tirage au sort à 16h55 !