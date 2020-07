Radio Scoop lance l'opération "Ce soir, c'est resto !"

Comment faire plaisir à ses auditeurs tout en participant à la relance de la vie économique locale ? Radio Scoop a trouvé la "recette" pour le plaisir de tous. Le but de ce jeu est de rappeler que les restaurants sont ouverts, que les normes sanitaires liées au Covid-19 sont respectées dans tous les établissements et que l’on peut à nouveau goûter aux plaisirs et aux joies de se retrouver, ensemble, autour d’une bonne table. Radio Scoop invite donc ses auditeurs dans l’un des restaurants partenaires de l’opération. Ils peuvent s’inscrire jusqu'au 31 juillet sur radioscoop.com.

Par ailleurs, la station se tient également à la disposition de tous les commerçants, pour mettre en place avec eux un plan de communication, afin de les aider à relancer leur activité.