Radio Restos se mobilise pour la petite enfance

Bruno Guillon, Manu Levy et Laurent Petitguillaume, créateurs de Radio Restos, font de nouveau appel à leur collègues et amis pour proposer 48 heures de direct "dans une liberté de ton assumée digne de l’époque des radios libres", du 27 au 29 septembre. Les animateurs et animatrices se succèderont derrière le micro pour offrir des émissions de divertissement spécialement conçues pour l’occasion : "des rires, de la musique, des surprises et beaucoup de bonne humeur sont à prévoir".

Les professionnels de la radio multiplieront les messages de sensibilisation et les appels aux dons. L’objectif ? Financer un maximum de "kits bébés", composés d’une boîte de lait, d’un paquet de couches et de petits pots. L’année dernière, les Restos du Cœur ont accueilli plus de 126 000 enfants de moins de 3 ans.