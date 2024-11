FG : une webradio éphémère dédiée à Bob Sinclar

Bob Sinclar a démarré sa carrière devenue mondiale à Radio FG. Il propose une émission hebdomadaire sur FG tous les vendredi soir à 23h, avec une carte blanche artistique. Le mix de Bob Sinclar est diffusé en exclusivité chaque vendredi à 23h en Allemagne sur FG Chic Berlin et Hamburg (une radio diffusée en DAB+), ainsi qu’à Ibiza et Formentera en FM (sur 94.4 et 94.6) et en DAB+, en simultané avec Radio FG France & Monaco.

Radio FG est créditée d’une audience hebdomadaire de plus de 1.1 million d’individus et de 231 500 auditeurs quotidiens. Radio FG diffuse son programme dans près de 120 villes en DAB+, et dans 36 villes en FM.