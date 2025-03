ISFJ Radio : apprendre le journalisme en le pratiquant

Bien plus qu’un simple outil pédagogique, ISFJ Radio est un véritable terrain d’entraînement journalistique. Équipée de matériel professionnel et encadrée par des experts, la radio permet aux étudiants de développer des compétences essentielles : présentation, production, interview, analyse et animation.

Étudiant à l’ISFJ en 2e année de Mastère et rédacteur en chef de l’ISFJ Radio, Mohamed Bensmati explique : "L’ISFJ Radio est une chance dans le parcours de formation des étudiants. Elle permet aux apprentis journalistes, qui ont généralement moins de responsabilités en rédaction en raison de leur statut junior, de se voir confiés la pleine gestion et l’animation d’un projet d’envergure professionnelle. La radio est un véritable tremplin dans la construction de leur projets professionnels".

Accessible à tous, ISFJ Radio se revendique comme un espace d’expression et d’apprentissage immersif.