Maison FG : un réveillon au rythme de l’électro avec 50 radios digitales

La Maison FG innove et élargit son offre en lançant cinq nouvelles radios digitales, juste à temps pour animer les festivités du réveillon. Parmi ces ajouts, FG Home Party promet des mixes exclusifs pour des soirées privées, tandis que FG Apéro transporte les auditeurs dans une ambiance chic avec les sets de DJs résidents de lieux prestigieux. En hommage à l’électro des années 80, FG New Wave revisite ce mouvement précurseur, tandis que FG At Home offre une programmation lounge et chill idéale pour des moments de détente. Enfin, pour les trajets, FG Driving propose une playlist pop-électro pensée pour accompagner vos déplacements. À cela s’ajoute une expérience spécifique ce 31 décembre : 25 radios consacrées aux mixes des plus grands DJs et aux scènes émergentes du monde entier.