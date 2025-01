Avant le Paris Radio Show, Joachim Garraud passe par FG

Joachim Garraud proposera sa sélection et fait découvrir des nouveautés depuis 20 ans à travers ce radioshow. De plus, et pour célébrer les 20 ans de "Zemixx", Joachim Garraud se produira ce samedi 25 janvier au River's King à Paris, en partenariat avec Radio FG.Par ailleurs, mardi 29 janvier de 15h à 15h45, et dans le cadre Studio 360° installé au Paris Radio Show , recevra Antoine Baduel et Joachim Garraud. Cette rencontre réunira deux figures majeures de l’industrie musicale et radiophonique. Ils reviendront sur leurs parcours respectifs, partageront leur vision de l’avenir des formats audio et discuteront des innovations qui redéfinissent les interactions avec le public. Un échange inspirant pour mieux comprendre les synergies entre musique, radio et podcast.